RDC : reprise des échanges entre l'AFC/M23 et Kinshasa à Doha

Les dirigeants du M23 à une messe célébrant la vie de feu Floribert Bwana Chui Bin Kositi, dans une église catholique de Goma, en RDC, le 8 juillet 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

Le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et l’échange des prisonniers sont au centre de la reprise des négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles de l’AFC/M23 à Doha au Qatar, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères du Qatar. 

La médiation affirme que les discussions entre Kinshasa et les rebelles soutenus par le Rwanda ont repris depuis le 20 aout. Les États-Unis et la Croix Rouge soutiennent le processus. 

Sur le terrain en revanche, les combats ont repris entre l’armée congolaise et les rebelles de l’AFC/M23 au Sud Kivu, dans l’est de la RDC. La reprise des combats intervient alors que les deux parties s’étaient engagées à un cessez-le-feu après un accord négocié par le Qatar en juillet. 

Les États-Unis ont récemment haussé le ton face à la poursuite des exactions contre les civils dans l’est de la République démocratique du Congo, et appellent toutes les parties à respecter la trêve contenue dans la déclaration de principes signée à Doha.  

Le gouvernement américain est à l’origine de l’accord entre Kigali et Kinshasa, base des échanges actuels entre l’AFC/M23 et les autorités congolaises.  

