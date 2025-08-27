Présidentielle en Côte d'Ivoire : la CEI a reçu une cinquantaine de candidatures

En Côte d'Ivoire, les dépôts de dossiers de candidature pour l'élection présidentielle ont pris fin mardi.

Ils sont une cinquantaine de candidats à avoir accompli cette étape du processus électoral, y compris le président sortant Alassane Ouattara.

Les grandes figures de l'opposition y figurent également. Il s'agit de l'ancien président Laurent Gbagbo, l'Ancienne première dame Simone Gbagbo, l'ex-premier ministre Pascal Affi N'Guessan, l'industriel Jean-Louis Billon ou encore l'ex-dirigeant de Crédit Suisse Tidjane Thiam.

Reste à présent à la Commission électorale indépendante de se prononcer sur les différents dossiers reçus, afin de sortir la liste des candidats retenus pour le scrutin du 25 octobre prochain. Une telle publication est attendue au plus tard le 10 septembre.

Une seule certitude avant cette date, c'est l’absence de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui vit aujourd'hui en exil, et l'ancien chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé, désormais leader du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep).