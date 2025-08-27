Nigéria : sept blessés dans le déraillement d'un train

Au Nigéria, un train reliant Abuja à Kaduna a déraillé. Au total 618 personnes ont été évacuées avec succès du train.

Sept personnes ont été blessées et transportées immédiatement vers des établissements hospitaliers et tous les services ferroviaires Abuja-Kaduna sont été temporairement suspendus en attendant la remise en état du site, la fin des opérations de nettoyage et l'annonce officielle de la reprise du service.

Les autres passagers ont été ramenés en toute sécurité aux gares d'Idu et de Kubwa à bord d'un train de secours affrété pour depuis Idu.

Le train accidenté a apparemment déraillé vers 11h entre les gares de Kubwa et Asham.

Le directeur général de la Nigerian Railroad Corporation a déclaré que la société tierce de billetterie avait reçu pour instruction de rembourser immédiatement tous les passagers à bord du train concerné.

Une enquête sur l’incident a été ouverte sous la supervision des autorités compétentes, notamment le ministère fédéral des Transports.