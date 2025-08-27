Le Danemark convoque les USA pour "tentatives d'ingérence" au Groenland

Le ministre danois des Affaires étrangères a convoqué le chef de la diplomatie américaine à Copenhague, pour "tentatives d'ingérence".

Plus précisément, cette convocation fait suite à un rapport diffusé mercredi à la radio nationale faisant état de ce qu'au moins trois personnes ayant des liens avec le président Donald Trump ont mené des opérations secrètes au Groenland.

Le Groenland, un immense territoire danois semi-autonome situé dans l'Arctique, est convoité par M. Trump.

Le Danemark, allié des États-Unis au sein de l'OTAN, a réitéré que l'île n'était pas à vendre, tout en condamnant la possible collecte des renseignements sur leur territoire par les États-Unis.

Dans un commentaire à la chaîne publique DR, le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen a déclaré que « toute tentative d'ingérence dans les affaires intérieures du Royaume sera évidemment inacceptable ».

La chaîne publique danoise DR a cité huit sources affirmant que l'objectif était d'infiltrer la société groenlandaise et de promouvoir sa sécession aux États-Unis.

La chaîne a déclaré connaître les noms des trois Américains impliqués, reconnaître leur proximité avec Donald Trump, mais n'était pas en mesure de préciser si leur acte de la Maison Blanche ou non.

L'ambassade américaine et le département d'État contacté n’ont pas encore commenté cette nouvelle.