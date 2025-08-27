La Norvège abrite la 20e Coupe du monde de football des sans-abris

La 20e édition de la Coupe du monde de football des sans-abri a lieu à Oslo en Norvège. Le tournoi regroupe 500 joueurs de 48 pays.

L’Afrique est représentée par l’Ouganda, la Zambie, le Kenya, l’Afrique du Sud et l’Egypte entre autres.

L’initiative de l’Armée du Salut Norvège vise à donner aux personnes privées d’habitation, le sentiment d’appartenance à la communauté et de réussite.

Le Mexique a remporté la 19e édition de la Coupe du monde des sans-abri organisée à Séoul en Corée du Sud l’année dernière.

C’est Mel Young qui est l’initiateur de ce tournoi. ‘’Le football est tellement puissant qu’il peut changer des choses’’, affirme-t-il. Depuis la première édition de la Coupe en 2003, il a déjà soutenu au moins 1,2 millions de sans-abri.

La Homeless World Cup Foundation a signé en 2024 un protocole d’accord avec la Fédération internationale de football.