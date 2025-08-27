Kenya : l'activiste Boniface Mwangui annonce sa candidature à la présidentielle 

Au Kenya, Boniface Mwangi, célèbre militant des droits humains et critique virulent de la politique du président William Ruto, annonce sa candidature à la magistrature suprême.

À 42 ans, l’activiste a été arrêté à plusieurs reprises en raison de ses prises de positions. En juillet dernier, il a été emprisonné après une vague de manifestations contre le président William Ruto qui avait été brutalement réprimée.

Ex-photojournaliste, Boniface Mwangui avait notamment documenté les violences post-électorales de 2007-2008, pour lesquelles William Ruto avait été visé par des poursuites pour crimes contre l’humanité par la CPI.

En plus de l’activiste, le président Ruto, au pouvoir depuis septembre 2022, brigue sa réélection en 2027. L'ex-vice-président Rigathi Gachagua, destitué en 2024 pour des menaces proférées envers des juges, se présentera également, tout comme L’ancienne ministre de la Justice et actuelle avocate Martha Karua qui a aussi annoncé sa candidature en mai dernier.

L’annonce de la candidature de Boniface Mwangi coïncide également avec le 15e anniversaire de la promulgation de la Constitution actuelle du Kenya, considéré comme l'une des rares démocraties stables de la région.