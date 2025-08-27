Immigration : les forces mauritaniennes ont commis des abus

Les forces de sécurité mauritaniennes ont commis de graves violations des droits humains entre 2020 et début 2025 à l'encontre de migrants et de demandeurs d'asile alors qu'ils cherchaient à quitter le pays ou à y transiter.

L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch a publié un rapport témoignant des mesures répressives prise par la Mauritanie à l’encontre de personnes originaires d’Afrique occidentale et centrale. Des années d’abus en matière de contrôle des migrations et de mesures répressives qui ont été soutenues par l’Union européenne et l’Espagne qui ont continué à externaliser la gestion des migrations vers la Mauritanie malgré les abus et mes violations des droits humains.

Cependant, les mesures et les engagements récents du gouvernement mauritanien pourraient améliorer la protection des migrants et de leurs droits.

Le rapport de 142 pages intitulé « Ils m'ont accusé d'avoir tenté de me rendre en Europe » : abus liés au contrôle des migrations et externalisation de l'UE en Mauritanie », documente les abus commis par la police, les garde-côtes, la marine, la gendarmerie et l'armée mauritaniennes lors du contrôle des frontières et des migrations. De la torture, du viol et d’autres formes de violence ont été dénoncées.

Entre 2020 et mi-2025, Human Rights Watch a interrogé 223 personnes par téléphone et en personne lors de visites en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et dans les institutions européennes à Bruxelles.

L’ONG a examiné les blessures résultant des mauvais traitements présumés, recueilli des photos, des vidéos et des documents pour corroborer les témoignages.

Human Rights Watch a documenté les violations commises par les forces de sécurité mauritaniennes entre 2020 et 2025 à l'encontre de 77 migrants et demandeurs d'asile – hommes, femmes et enfants – ainsi qu'un Mauritanien qui a déclaré avoir été torturé par la police lors d'interrogatoires liés au trafic de migrants en 2022.