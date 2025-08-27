Bienvenue sur Africanews

Guinée-Bissau : le Premier ministre hors danger après un malaise en réunion

By Rédaction Africanews

Guinée-Bissau

Evacué en urgence à Dakar après un malaise en pleine réunion mardi, Braima Camara serait désormais hors danger.

Il n'était à la tête du gouvernement que depuis vingt jours lorsque l'incident est survenu : Braima Camara, nommé Premier ministre de Guinée-Bissau le 7 août, s'est effondré en pleine réunion du Conseil d'Etat ce mardi. Le Conseil d'Etat était réuni pour une cérémonie d'investiture de ses membres. C'est vers la fin de cet événement que Camara se serait effondré et qu'il serait tombé en syncope, selon les informations de l'AFP.

L'homme politique âgé de 57 ans a été évacué en urgence à Dakar au Sénégal suite à son malaise.

Ce mercredi, ses proches ont confirmé qu'il était "hors danger" selon les médias locaux.

Camara a été nommé Premier ministre le 7 août dernier après que le président Umaro Sissoco Embaló a limogé le gouvernement de Rui Duarte de Barros sans explication le même jour.

Camara a été investi vendredi 22 août. Avant son accession au poste de Premier ministre, il était déjà une figure influente au sein du parti au pouvoir.

