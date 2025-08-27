États-Unis : un ressortissant salvadorien demande l'asile, refusant d’être expulsé en Ouganda

Symbole du durcissement de la politique migratoire américaine, Kilmar Abrego Garcia pourrait être expulsé à nouveau.

L’homme de 30 ans, dont l’histoire est suivie par les médias depuis plusieurs mois, fait face à un nouveau rebondissement qui ne joue pas en sa faveur.

Après avoir quitté vendredi dernier une prison du Tennessee, il a été arrêté lundi à Baltimore par les services américains d'immigration. L'administration Trump a déclaré qu'elle avait l'intention de l'expulser vers l'Ouganda, en Afrique de l’Est.

Un juge fédéral a immédiatement bloqué cette décision pour une durée indéterminée.

Ce mercredi, les avocats de Kilmar Abrego Garcia ont fait savoir que le jeune homme souhaite demander l'asile aux États-Unis.

Les avocats du ressortissant salvadorien contestent la décision d'expulsion devant les tribunaux, indiquant ses craintes d'être persécuté et torturé en Ouganda. Abrego Garcia a également déclaré aux autorités d'immigration qu'il préférerait être envoyé au Costa Rica s'il devait être expulsé des États-Unis.

Après l’Eswatini, le Soudan du Sud et le Rwanda, l’Ouganda est le dernier pays africain à avoir conclu un accord avec Washington pour accueillir des migrants expulsés des États-Unis.

Qui est Kilmar Abrego Garcia ?

Le trentenaire originaire du Salvador est arrivé aux États-Unis en 2011 à l’âge de 16 ans. Pendant plusieurs années, il a bénéficié d'une protection qui interdit l'expulsion vers son pays d'origine, le Salvador, mais autorise l'expulsion vers un autre pays. Les responsables de l'administration ont déclaré qu'il était membre du dangereux gang MS-13, une accusation qu'Abrego Garcia nie.

Il a quitté le Salvador à l'âge de 16 ans, vers 2011, pour rejoindre son frère, devenu citoyen américain, dans le Maryland. Abrego Garcia a bénéficié d'une protection qui interdit l'expulsion vers son pays d'origine, le Salvador, mais autorise l'expulsion vers un autre pays.

En effet, il était confronté à des menaces crédibles de violence de la part d'un gang local au Salvador qui le terrorisait, lui et sa famille.

Depuis, le jeune homme vivait dans le Maryland avec sa femme et ses enfants avant que l'administration Trump ne l’expulse vers une prison notoire du Salvador.

L'expulsion a violé l'ordonnance du juge de l'immigration de 2019 interdisant son expulsion vers le Salvador. La femme d'Abrego Garcia a intenté une action en justice pour qu'il revienne. Face à la pression croissante et à une décision de la Cour suprême des États-Unis, l'administration Trump a renvoyé Abrego Garcia aux États-Unis en juin, mais uniquement pour répondre à des accusations fédérales de trafic d'êtres humains.

Lundi, l'administration Trump a de nouveau tenté d'expulser Abrego Garcia. Il a ensuite fait part de son intention de rouvrir son dossier d'immigration dans le Maryland et de demander à nouveau l'asile, ont déclaré ses avocats mercredi.

L'asile, tel que défini par la loi américaine, comprend une carte verte et une voie vers la citoyenneté.

Les avocats d'Abrego Garcia affirment que l'envoyer en Ouganda est une punition pour avoir combattu avec succès son expulsion vers le Salvador, pour avoir refusé de plaider coupable des accusations de contrebande et pour avoir demandé à être libéré de la prison du Tennessee.

Pendant ce temps, en Ouganda, les critiques affirment que le pays a conclu un accord obscur avec l'administration Trump pour accepter les expulsions en échange d'un relâchement de la pression politique sur le président du pays, qui est au pouvoir depuis près de quatre décennies