États-Unis : Taylor Swift annonce ses fiançailles avec Travis Kelce

By Rédaction Africanews

Taylor Swift

‘’Votre professeur d’anglais et votre professeur de sport se marient ’’. C’est par cette phrase que la superstar de la pop américaine Taylor Swift a annoncé mardi ses fiançailles avec son compagnon, le joueur de football américain Travis Kelce. 

L'annonce a suscité de nombreuses réactions aux Etats-Unis et dans le monde, dont celle du locataire de la Maison Blanche. Donald Trump a souhaité "beaucoup de chance au couple".  

La relation entre Taylor Swift et Travis Kelce avait été officialisée en 2023. Deux ans plus tard, le joueur de football américain a donc fait le choix de demander la main de la superstar, célèbre pour ses millions de disques et ses fans fidèles. 

Le couple a fait des apparitions publiques lors de plusieurs événements affichant une parfaite complicité. La semaine dernière, Swift a notamment débuté sur le podcast de son fiancé, une occasion remarquée par ses fans pour le visible bonheur affiché par le couple. Travis Kelce a en outre suivi l’élue de son cœur lors du Eras Tour de Swift l'année dernière.

Taylor Swift et Travis Kelce ont tous les deux 35 ans. 

