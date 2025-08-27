Australie : première apparition de l'ambassadeur iranien depuis l'annonce de son expulsion

Au lendemain de l’annonce de son expulsion, l’ambassadeur iranien en Australie a été aperçu sortant de l’ambassade. Ahmad Sadeghi dispose de quelques jours pour organiser son départ.

Le mardi 26 août 2025, l’ambassadeur iranien en Australie, Ahmad Sadeghi, a reçu une injonction de quitter le territoire australien après que les services de renseignements ont conclu que le gouvernement iranien avait ordonné des attaques antisémites dans le pays.

Accusations que l’Iran continue de réfuter, mais qui ne font aucun doute pour les autorités australiennes.

"Nous l'avons fait parce que l'Iran a dépassé les bornes. Il est inacceptable qu'un régime étranger orchestre ou se livre à des actes violents sur le sol australien. Nous voulions envoyer un message clair. Ce message clair a été envoyé", affirme Penny Wong, ministre australienne des Affaires étrangères.

L’Australie dément avoir pris cette décision suite aux propos virulents et accusateurs de Benyamin Netanuahou sur la reconnaissance d’un état Palestinien en septembre prochain.

De son côté, l'Iran promet une "action réciproque" sans donner plus de détails pour l’heure. Les diplomates australiens en poste en Iran ont quant à eux été transférés vers un pays voisin.