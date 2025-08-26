Une personne sur quatre dans le monde n'a pas d'accès sécurisé à l'eau potable

Malgré les progrès réalisés au cours de la dernière décennie, des milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès aux services essentiels d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène.

Des inégalités persistantes dont victimes les communautés vulnérables et qui les expose à des risques de maladie et à une exclusion sociale encore plus profonde.

Un nouveau rapport de l’Organisation Mondiale de la santé et l’UNCF intitulé « Progrès en matière d'eau potable et d'assainissement dans les ménages 2000-2024 : accent particulier sur les inégalités », montre que les personnes vivant dans des pays à faible revenu, dans des contextes fragiles, dans des communautés rurales, les enfants et les groupes ethniques minoritaires et autochtones sont confrontés aux plus grandes disparités.

Le document a été publié à l'occasion de la Semaine mondiale de l'eau 2025.

3,4 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à des installations sanitaires gérées de manière sûre, dont 354 millions qui pratiquent la défécation en plein air.

1,7 milliard de personnes ne disposent toujours pas de services d'hygiène de base à domicile, dont 611 millions n'ayant accès à aucune installation.