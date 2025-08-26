Ouganda : l'opposition conteste l’accord de déportation avec les États-Unis

Des figures de l'opposition et d'autres personnalités en Ouganda ont critiqué mardi un accord avec les États-Unis pour l'accueil des migrants expulsés, dénonçant l'absence d'approbation parlementaire et affirmant que cet accord allège la pression politique sur le président autoritaire du pays.

Après avoir fait l'objet de sanctions américaines visant de nombreux responsables gouvernementaux, dont le président du Parlement, le président ougandais Yoweri Museveni « sera ravi » de négocier avec Washington, a déclaré Ibrahim Ssemujju, député et figure de proue de l'opposition. « Il demandera : “Quand les amenez-vous ?” »

Les responsables ougandais ont publié peu de détails sur l'accord, précisant toutefois préférer accueillir les personnes expulsées d'origine africaine et ne pas accepter les personnes ayant un casier judiciaire. Cependant, le pays est évoqué comme destination potentielle pour le détenu de renom Kilmar Abrego Garcia, originaire du Salvador et accusé de trafic d'êtres humains.

Abrego Garcia, au cœur d'une longue saga migratoire, a été arrêté lundi par les services de l'immigration à Baltimore. Le Département de la Sécurité intérieure a déclaré dans un communiqué que son dossier était en cours d'expulsion vers l'Ouganda.

Sans contrôle parlementaire, « tout ce projet est infernal », a déclaré Mathias Mpuuga, jusqu'à récemment chef de l'opposition à l'Assemblée nationale ougandaise.

Il a déclaré que l'accord avec les États-Unis le laissait « un peu perplexe », car l'Ouganda peine à accueillir les réfugiés fuyant les violences dans les pays voisins. Il a suggéré que l'accord n'était pertinent que pour des raisons d'« opportunisme économique » pour le gouvernement ougandais.

On ignore encore précisément ce que les autorités ougandaises obtiennent en échange de l'acceptation des personnes expulsées.

Le procureur général ougandais, ainsi que les ministres en charge des réfugiés et de l'Intérieur, n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter. Okello Oryem, vice-ministre chargé des Relations internationales, a déclaré à l'AP qu'un tel accord était « totalement absurde » – la veille de la confirmation par son secrétaire permanent d'un accord prévoyant l'accueil des personnes « réticentes ou susceptibles d'avoir des inquiétudes quant au retour dans leur pays d'origine ».

Les négociateurs ougandais auraient été directement rattachés à Museveni, un dirigeant autoritaire au pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Est depuis 1986.

Pendant une grande partie de son mandat, Museveni a été largement perçu comme un allié solide des États-Unis, notamment pour son soutien aux opérations antiterroristes en Somalie, où il a déployé des troupes pour combattre les rebelles d'Al-Shabab, liés à Al-Qaïda.

Mais son prestige à Washington a décliné ces dernières années. L'administration Biden a accentué la pression sur la corruption, les préoccupations relatives aux droits LGBTQ et autres violations des droits, et la liste des responsables ougandais faisant l'objet de sanctions s'est allongée. Outre la présidente de l'Assemblée nationale, Anita Among, alliée clé de Museveni, les responsables ougandais sanctionnés par les États-Unis comprennent l'actuel directeur des prisons, un ancien chef de police, un ancien commandant adjoint de l'armée et plusieurs anciens ministres.

En 2023, en réaction aux sanctions américaines contre des responsables ougandais suite à la promulgation d'une loi contre l'homosexualité, Museveni a déclaré devant des représentants du gouvernement qu'il ne souhaitait pas se rendre aux États-Unis.

Pour Museveni, l'accord avec les États-Unis pour l'accueil des expulsés est souhaitable « pour des raisons politiques et peut-être économiques », a déclaré Marlon Agaba, responsable d'un important groupe de lutte contre la corruption en Ouganda.

Cet accord allège la pression sur Museveni et pourrait offrir des opportunités commerciales, a déclaré Agaba, directeur exécutif de la Coalition anti-corruption ougandaise.

« L'administration Trump est une administration de marchandages, de marchandages, et tout homme fort s'en réjouirait », a-t-il déclaré.

Ssemujju, député de l'opposition, a déclaré qu'il estimait que « la question devrait être traitée par le Parlement » et que l'accord était vicié sans autorisation parlementaire.

En juillet, les États-Unis ont expulsé cinq hommes ayant des antécédents criminels vers le royaume d'Eswatini, en Afrique australe, et huit autres vers le Soudan du Sud. Le Rwanda a également annoncé qu'il accueillerait jusqu'à 250 migrants expulsés des États-Unis.