Madagascar : la France a restitue le crâne du roi des Sakalava.

Ce 26 août 2025 marque une étape importante dans la restitution du patrimoine colonial à Madagascar, avec la remise officielle de trois crânes datant de la période de conquête coloniale.

Parmi eux, celui présumé du roi Toera, dernier souverain du royaume Sakalava du Menabe, symbole d'une histoire marquée par la violence et la résistance.

La cérémonie, organisée au ministère de la Culture à Paris, a réuni la ministre française Rachida Dati, son homologue malgache Volamiranty-Donna Mara, ainsi que le ministre délégué à la Francophonie, Thani Mohamed-Soilihi. Ces reliques, conservées jusqu’ici au musée de l’Homme, ont été rapatriées en signe de réparation mémorielle.

L’attribution du crâne au roi Toera, tué lors du massacre d’Ambiky en 1897, n’a pas pu être confirmée scientifiquement en raison de l’état dégradé de l’ADN.

Cependant, une cérémonie spirituelle traditionnelle à Madagascar a permis d’identifier symboliquement le reste, renforçant son importance culturelle pour le peuple Sakalava.

Selon l’historien Jeannot Rasoloarison, cette restitution incarne une reconnaissance des crimes commis durant la colonisation et une étape vers la réparation.

Le retour des crânes est aussi une démarche législative, facilitée depuis 2023 par une loi française simplifiant la restitution des restes humains conservés dans les collections publiques.

Du côté de Madagascar, ce geste est perçu comme une occasion de renouer avec ses racines, de restaurer la mémoire collective et d’apaiser les blessures du passé.

La relique du roi Toera sera transférée à Ambiky pour des rites funéraires avant d’être intégrée au tombeau royal, œuvrant ainsi à la réconciliation historique et culturelle entre les deux nations.