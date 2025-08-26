Invité au festival du film russe, Woody Allen s'attire les foudres des autorités ukrainiennes

Le réalisateur américain Woody Allen est dans le collimateur des autorités ukrainiennes après avoir participé à la Semaine internationale du film de Moscou. Les médias russes ont rapporté qu’au cours de ce festival du film, le réalisateur qui participait par visioconférence a affirmé avoir toujours aimé le cinéma russe.

Lundi, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré qu'il "condamnait fermement" la participation d'Allen au festival, qui "rassemble les partisans et les porte-parole de Poutine". Le ministère a qualifié cela de "honte et d'insulte envers les victimes parmi les acteurs et cinéastes ukrainiens qui ont été tués ou blessés par les criminels de guerre russes", ajoutant qu'Allen "ferme délibérément les yeux sur les atrocités commises par la Russie en Ukraine".

Des images diffusées par la télévision d'État russe ont montré le cinéaste s'adressant à une salle de cinéma bondée depuis un écran géant. Les médias russes ont rapporté les propos d'Allen, qui a déclaré avoir toujours aimé le cinéma russe, évoquant ses précédents voyages en Russie et en Union soviétique, et expliquant ce qu'il ferait s'il recevait une proposition pour réaliser un film dans ce pays.

Cette intervention s'oppose aux prises de position de l'establishment hollywoodien, qui a embrassé la cause ukrainienne depuis le début de la guerre, il y a trois ans et demi. Des acteurs de renom ont pris part à l'initiative de financement participatif United24 et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait des apparitions par visioconférence lors des dernières cérémonies des Golden Globes et des Grammys.

Le réalisateur appelle à plus de nuance

Dans une déclaration faite lundi à l'Associated Press, Allen a critiqué Poutine et dénoncé l'invasion, mais a appelé à la poursuite des échanges culturels.

"En ce qui concerne le conflit en Ukraine, je suis convaincu que Vladimir Poutine est totalement dans son tort. La guerre qu'il a provoquée est effroyable", a-t-il déclaré. "Mais, quoi qu'aient fait les politiciens, je ne pense pas que couper les échanges artistiques soit une bonne façon d'aider."

Le site web du festival, qui se déroule jusqu'à mercredi, présentait Allen comme l'une de ses têtes d'affiche, aux côtés du réalisateur serbe Emir Kusturica et de l'acteur américain Mark Dacascos.

La Semaine internationale du film de Moscou est un festival relativement récent, qui s'est tenu pour la première fois dans la capitale russe en août 2024. Il est différent du Festival international du film de Moscou, qui existe depuis plusieurs décennies et qui, en 2022, a été privé de son accréditation par la Fédération internationale des associations de producteurs de films à la suite de l'invasion de l'Ukraine.