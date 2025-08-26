Guerre commerciale États-Unis - Chine : Trump menace d’imposer de nouvelles taxes 

Nouvel épisode dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Le président Donald Trump a menacé ce lundi d’imposer des droits de douane allant jusqu’à 200 % sur les produits chinois entrants si Pékin n'accélère pas ses exportations de terres rares.

Le président américain se montre toutefois confiant et estime que les États-Unis n’auront pas de difficultés à convaincre Pékin.

Premier producteur mondial de terres rares, utilisées notamment pour fabriquer les aimants indispensables dans l’industrie automobile, l’armement et l’électronique, la Chine a instauré en avril dernier une licence pour son exportation. Une mesure perçue comme une riposte face à la hausse des droits de douanes américains.

La situation intervient alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont apaisées récemment. À deux reprises, les deux pays ont décidé de maintenir à respectivement 30 % et 10 % les droits de douanes, pour une durée de 90 jours. La dernière s’appliquera jusqu'en novembre prochain.