Guerre commerciale États-Unis - Chine : Trump menace d’imposer de nouvelles taxes 

Donald Trump a parlé des échanges commerciaux avec la Chine lorsqu'il recevait le président sud-coréen Lee Jae Myung dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le 25 août.   -  
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

Nouvel épisode dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Le président Donald Trump a menacé ce lundi d’imposer des droits de douane allant jusqu’à 200 % sur les produits chinois entrants si Pékin n'accélère pas ses exportations de terres rares. 

Le président américain se montre toutefois confiant et estime que les États-Unis n’auront pas de difficultés à convaincre Pékin. 

Premier producteur mondial de terres rares, utilisées notamment pour fabriquer les aimants indispensables dans l’industrie automobile, l’armement et l’électronique, la Chine a instauré en avril dernier une licence pour son exportation. Une mesure perçue comme une riposte face à la hausse des droits de douanes américains. 

La situation intervient alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont apaisées récemment. À deux reprises, les deux pays ont décidé de maintenir à respectivement 30 % et 10 % les droits de douanes, pour une durée de 90 jours. La dernière s’appliquera jusqu'en novembre prochain. 

