États-Unis : Donald Trump dit vouloir rencontrer Kim Jong-Un

Alors qu’il recevait le président sud-coréen lundi, le président américain a dit vouloir rencontrer cette année le dirigeant nord-coréen.

Donald Trump avait rencontré Kim Jong-Un à trois reprises lors de son premier passage à la Maison Blanche de 2017 à 2021. Le président dit connaitre le dirigeant nord-coréen presque ‘’mieux que qui conque’’

"Eh bien, j'ai de très bonnes relations avec Kim Jong Un, en Corée du Nord. Je veux dire, beaucoup de gens diraient, oh, c'est terrible. Non, c'est une bonne chose. En fait, je le verrai un jour. J'ai hâte de le voir. Il a été très gentil avec moi. Nous avons eu deux réunions. Nous avons eu deux sommets. Nous nous sommes très bien entendus. Je le connais mieux que vous. Je le connais mieux que quiconque, ou presque, à part sa sœur. Sa sœur le connaît assez bien. Moi, je le connais bien et je m'entends bien avec lui. Vous savez, je ne suis pas censé dire que je l'aime beaucoup, parce que si je fais ça, je me fais tuer par les faux médias, mais je me suis très bien entendu avec lui, et nous n'avons eu aucun problème.’’ , a déclaré le président américain.

De plus, Donald Trump a affirmé que la Corée du Nord, qui possède l'arme nucléaire, a effectué moins de tests de missiles depuis son retour à la tête des États-Unis.