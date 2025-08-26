Choléra : plus de 60 décès dans l'est du Tchad

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a déclaré lundi que la province de Ouaddaï dans l’est du pays est actuellement frappée par une épidémie de choléra.

La moitié des décès ont été constatés au sein de communautés et non dans des hôpitaux ce qui inquiète les autorités sanitaires.

938 cas suspects ont été enregistrés depuis le début de la flambée début juillet, et la maladie a été confirmée chez seulement 39 personnes.

Le choléra est une maladie infectieuse aiguë causée par la bactérie Vibrio cholerae et se transmet principalement par l'eau contaminée. Il peut entraîner une déshydratation rapide et la mort s'il n'est pas traité. Le traitement comprend des antibiotiques et une thérapie de réhydratation intensive.

Fin juillet, l'Agence des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a averti qu'environ 80 000 enfants étaient exposés à un risque élevé de choléra alors que la saison des pluies commençait en Afrique occidentale et centrale.