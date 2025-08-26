Botswana : le président Duma Boko déclare l'état d'urgence sanitaire

Au Botswana, le président Duma Boko a déclaré lundi l’état d’urgence sanitaire., rapporte Reuters. Les cliniques et hôpitaux du pays sont à court de médicaments. Perturbant l’accès aux soins.

La pénurie concerne les produits contre l’hypertension, le cancer et le diabète notamment. Alors que début aout, le ministère de la santé aurait tiré la sonnette d'alarme face à la pénurie de médicaments dans les structures sanitaires du pays d’Afrique australe.

Les autorités mettent en avant l’échec de la chaîne nationale d'approvisionnement médical. Entre surfacturation des achats et défaillance du système de distribution de produits.

Pour tenter d’inverser la donne, le gouvernement dit avoir mobilisé en urgence plus de 17 millions de dollars pour l’approvisionnement en fournitures médicales.

Le Botswana fait face à une austérité budgétaire provoqué par le ralentissement des prix du diamant. Le secteur de la santé est aussi confronté aux coupes budgétaires imposées par l’administration Trump.