Australie : rupture diplomatique avec l’Iran accusée d’antisémitisme

Le Premier ministre australien Anthony Albanese accuse l'Iran d'avoir organisé deux attentats antisémites en Australie et déclare la rupture des relations diplomatiques avec Téhéran en réponse à cette accusation.

L'Australian Security Intelligence Organization (ASIO), le service de renseignement national, a conclu que le gouvernement iranien avait dirigé les attaques contre la Lewis Continental Kitchen, une entreprise de nourriture casher, à Sydney en octobre de l'année dernière et contre la synagogue Addas Israel à Melbourne en décembre de l'année dernière, a déclaré Albanese.

Le gouvernement iranien n'a pas réagi immédiatement à cette décision.

Peu avant l'annonce, le gouvernement australien a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran en Australie, Ahmad Sadeghi. Les diplomates australiens en poste en Iran vont être transférés vers un pays tiers, a indiqué Albanese.

La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que Canberra maintiendrait certaines lignes diplomatiques ouvertes avec Téhéran afin de promouvoir les intérêts de l'Australie. Elle a ajouté que c'était la première fois que l'Australie expulsait un ambassadeur depuis la Seconde Guerre mondiale.

Des actes antisémites en hausse

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en 2023, les incidents antisémites se sont multipliés à Sydney et à Melbourne.

"L'ASIO a recueilli suffisamment de renseignements crédibles pour parvenir à une conclusion profondément inquiétante. Le gouvernement iranien a dirigé au moins deux de ces attaques. L'Iran a cherché à dissimuler son implication, mais l'ASIO estime qu'il est à l'origine de ces attaques", a déclaré Albanese à la presse ce 26 août.

Il a ajouté que l'Australie allait inscrire les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes.

Les Gardiens de la révolution, organisation paramilitaire iranienne, sont accusés d'avoir perpétré des attentats à l'étranger, bien qu'ils nient généralement toute implication.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, Israël a arrêté plusieurs personnes accusées d'avoir été payées ou encouragées par l'Iran pour commettre des actes de vandalisme et surveiller des cibles potentielles dans ce pays.

L'action contre l'Iran est intervenue une semaine après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié Albanese de "politicien faible qui a trahi Israël" en reconnaissant un État palestinien.

Le 11 août, en effet, le Premier ministre australien a annoncé que la reconnaissance par son gouvernement d'un État palestinien serait officialisée lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Cette annonce a été suivie d'une série d'annulations de visas pour des fonctionnaires australiens et israéliens.