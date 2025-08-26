Bienvenue sur Africanews

Attentat en Australie : l'Iran dément toute implication de ses services

Un membre des Gardiens de la révolution islamique monte la garde sur la place Enqelab-e-Eslami (Révolution islamique) dans le centre-ville de Téhéran, en Iran, le 24 juin 2025   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Ali Bamba

Iran

Le gouvernement iranien a démenti mardi les allégations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans l'organisation de deux attentats antisémites en Australie.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a porté ces accusations et a déclaré que son pays rompait ses relations diplomatiques avec Téhéran en réponse à ces accusations.

"Mes collègues enquêtent sur la question et sur notre réponse, mais l'accusation portée est totalement rejetée", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Esmail Baghaei.

L'Australian Security Intelligence Organization a conclu que le gouvernement iranien avait dirigé les incendies criminels de la Lewis Continental Kitchen, une entreprise de produits alimentaires casher, à Sydney en octobre de l'année dernière et de la synagogue Adass Israel à Melbourne en décembre de l'année dernière, a déclaré M. Albanese.

Les autorités australiennes ont déjà déclaré qu'elles soupçonnaient des acteurs étrangers de payer des criminels locaux pour qu'ils commettent des attentats dans le pays.

La police a déjà arrêté au moins un suspect dans l'enquête sur l'incendie du café de Sydney et deux suspects directement accusés d'avoir incendié la synagogue de Melbourne.

M. Baghaei a également confirmé que l'Iran avait eu des entretiens avec la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, alors que la date limite pour que les Européens réimposent des sanctions à l'Iran en déclenchant le mécanisme dit de "snapback" approche à grands pas.

