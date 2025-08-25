Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Soudan : de retour au bercail, les déplacés découvrent les affres des violences

Un soldat de l'armée devant le palais républicain à Khartoum, au Soudan, après sa prise par l'armée soudanaise, le 21 mars 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Soudan

La vie reprend timidement son cours à Khartoum, la capitale du Soudan reprise par l’armée au début de l’année aux Forces de Soutien rapide. La ville porte encore les stigmates du conflit qui dure depuis deux ans.

 Des habitants qui avaient fui la guerre, regagnent progressivement leurs domiciles. Et constatent l’ampleur des affres de la guerre. Mais surtout, la perte des biens obtenus au prix de moult sacrifices. 

"Nous avons perdu des biens précieux que nous avions depuis longtemps. Nous avons perdu beaucoup de choses, des choses que nous avions cachées sous le plancher de la maison et dont nous avons découvert qu'elles avaient été prises. J'avais de l'or, des mixeurs tout neufs, nos vêtements que nous avions cachés ont tous été pris, ils n'ont rien laissé pour nous sauf les vêtements que nous portons, nous les lavons et les portons à nouveau.'', raconte Afaf al-Tayeb. Cette soudanaise retrouve son domicile après des mois d'errance à travers le pays.

Al-Tayeb et sa famille regrette particulièrement la perte de leur maison située à  Al-Qawz dans la ville de Khartoum. "Après la libération, nous avons trouvé la maison telle que vous la voyez, un obus l'a touchée et a tout brûlé.’’, explique Mohamed al-Khedr, fils d'Al-Tayeb.

Les populations participent au nettoyage de la ville dont la reconstruction s’annonce onéreuse : les autorités tablent sur des milliards de dollars. Alors que plusieurs infrastructures ont été détruites par le conflit.

"Les destructions ont complètement affecté l'infrastructure électrique, toutes les installations électriques, à commencer par les énormes sous-stations électriques de Khartoum, dont plus de sept ou huit sont complètement endommagées et pillées, ainsi que les transformateurs électriques qui distribuent l'électricité dans les quartiers résidentiels.", explique Altayeb Saad al-Din, porte-parole du gouvernement de la province de Khartoum.  

La guerre au Soudan a fait plus de 12 millions de déplacés depuis avril 2023, selon l’agence des nations unies pour les réfugiés.  

 

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.