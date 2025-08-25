Soudan : de retour au bercail, les déplacés découvrent les affres des violences

La vie reprend timidement son cours à Khartoum, la capitale du Soudan reprise par l’armée au début de l’année aux Forces de Soutien rapide. La ville porte encore les stigmates du conflit qui dure depuis deux ans.

Des habitants qui avaient fui la guerre, regagnent progressivement leurs domiciles. Et constatent l’ampleur des affres de la guerre. Mais surtout, la perte des biens obtenus au prix de moult sacrifices.

"Nous avons perdu des biens précieux que nous avions depuis longtemps. Nous avons perdu beaucoup de choses, des choses que nous avions cachées sous le plancher de la maison et dont nous avons découvert qu'elles avaient été prises. J'avais de l'or, des mixeurs tout neufs, nos vêtements que nous avions cachés ont tous été pris, ils n'ont rien laissé pour nous sauf les vêtements que nous portons, nous les lavons et les portons à nouveau.'', raconte Afaf al-Tayeb. Cette soudanaise retrouve son domicile après des mois d'errance à travers le pays.

Al-Tayeb et sa famille regrette particulièrement la perte de leur maison située à Al-Qawz dans la ville de Khartoum. "Après la libération, nous avons trouvé la maison telle que vous la voyez, un obus l'a touchée et a tout brûlé.’’, explique Mohamed al-Khedr, fils d'Al-Tayeb.

Les populations participent au nettoyage de la ville dont la reconstruction s’annonce onéreuse : les autorités tablent sur des milliards de dollars. Alors que plusieurs infrastructures ont été détruites par le conflit.

"Les destructions ont complètement affecté l'infrastructure électrique, toutes les installations électriques, à commencer par les énormes sous-stations électriques de Khartoum, dont plus de sept ou huit sont complètement endommagées et pillées, ainsi que les transformateurs électriques qui distribuent l'électricité dans les quartiers résidentiels.", explique Altayeb Saad al-Din, porte-parole du gouvernement de la province de Khartoum.

La guerre au Soudan a fait plus de 12 millions de déplacés depuis avril 2023, selon l’agence des nations unies pour les réfugiés.