Rentrée scolaire en Éthiopie : plus de 7 millions d'élèves attendus dans la région d'Amhara

La région d'Amhara en Éthiopie annonce l’ouverture des inscriptions d’élèves pour l’année scolaire 2025-2026.

Selon le ministère de l’Éducation, l’objectif est d'inscrire 7,4 millions d'étudiants. Mais malgré ces ambitions, seuls 2,8 millions se sont inscrits pour l’heure. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce 25 août et jusqu’au 5 septembre, alors que les cours commencent le 16 septembre.

Les autorités tentent d’impulser une nouvelle dynamique alors que des millions d'enfants de la région ne sont toujours pas scolarisés en raison des problèmes de sécurité de ces dernières années.

L’instabilité a empêché 2,5 millions d'être scolarisés au cours de l'année académique 2023/2024. En 2024/2025, ce sont 4,1 millions d'étudiants qui auraient dû être inscrits, ne l'étaient pas.

Au cours des deux dernières années, les conflits armés et l'insécurité ont privé d’éducation des millions d'élèves, laissant de nombreuses régions avec un enseignement et un apprentissage interrompus.

À cela s'ajoutent les catastrophes naturelles - inondations et sécheresses - qui ont gravement mis à mal le système éducatif de la région.