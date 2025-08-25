RDC : le contrat du siècle remis en question par des organisations [Africanews Today]

Chaque lundi, Africanews Today vous propose un nouveau rendez-vous sur l'actualité panafricaine.

Un an après sa renégociation, le contrat du siècle entre la République démocratique du Congo et la Chine est déjà décrié par une partie de la société civile. Ces organisations dénoncent un déséquilibre entre les parties. À la signature du contrat, les autorités de Kinshasa avaient déclaré que 55 % des bénéfices de l'exploitation des concessions minières confiées à la Chine iraient bien aux intérêts congolais.

Au Mali, les populations de Farabougou quittent leur foyer pour d’autres horizons. Une attaque Jihadiste a semé la panique dans le village à 300 km au nord de Bamako, faisant des dizaines de morts au sein de l’armée malienne, qui n’a toujours pas repris ses positions ni même tenté de rassurer les habitants qui fuient. Les groupes armés affiliés à Al-Qaida occupent la localité et ses environs depuis le 19 août, selon les médias sur place.

De Dakar au Cap, en passant par Nairobi, plusieurs milliers de manifestants africains ont exprimé leur soutien au peuple palestinien. Des actions populaires interviennent quelques jours seulement après que l'ONU a officiellement déclaré que plus d'un demi-million de personnes, principalement des enfants, sont piégées dans la famine à Gaza.

L'Angola a remporté son 12e titre de champion d’Afrique de Basketball masculin ce week-end. C’était au soir de la finale de l’Afrobasket dimanche à Luanda. Victoire 70-43 face au Mali et la consolidation d’une domination angolaise sur le basket-ball africain.

AGENDA

Entre le 25 août et le 1er septembre, les regards sont tournés vers la RD Congo pour le verdict, très attendu tant au niveau national qu’international, du procès de Joseph Kabila. Il pourrait marquer un précédent majeur dans la justice congolaise et redéfinir durablement le paysage politique du pays. L’ex-chef de l’État, qui a dirigé la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, est jugé par trahison et crimes de guerre. Le procureur militaire a requis la peine de mort.

La 10e édition de la Journée Mondiale de la langue HAUSA a lieu du 24 à 26 août au Niger. Cette journée vise à promouvoir les valeurs socio-culturelles portées par cette langue d’Afrique de l’Ouest, dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale.

Du 26-30 août, c’est le festival international du film de Kaduna dans le nord du Nigeria. Cette 8e édition, qui se tient dans l'ancienne ville de Kaduna à pour thème "Le cinéma au service du changement social". Les organisateurs ont indiqué cette semaine que le festival a reçu plus de 2 000 propositions de films provenant de plus de 50 pays - l'Ouganda est en tête des inscriptions pour la troisième année consécutive.

