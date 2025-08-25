Mort de quatre journalistes à Gaza: RSF en appelle la communauté internationale 

Selon les autorités sanitaires de Gaza, quatre journalistes ont été tués lundi lors de frappes israéliennes sur un hôpital dans le sud de la bande de Gaza, dont une pigiste travaillant pour l'agence Associated Press.

Deux missiles ont frappé l'hôpital Nasser à Khan Younis, selon des responsables médicaux. Au total, 19 personnes ont été tuées, selon Zaher al-Waheidi, chef du département des archives du ministère de la Santé de Gaza.

La guerre entre Israël et le Hamas est l'un des conflits les plus meurtriers pour les professionnels des médias. Selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), au moins 192 journalistes ont été tués à Gaza au cours des 22 mois de conflit. À titre de comparaison, 18 journalistes ont été tués jusqu'à présent dans la guerre menée par la Russie en Ukraine, selon le CPJ.

Qui était Mariam Dagga ?

Mariam Dagga, 33 ans, journaliste reporter photo, travaillait en tant que pigiste pour l'AP pendant la guerre, ainsi que pour d'autres médias. L'AP a déclaré dans un communiqué être "choqué et attristé d'apprendre la mort de Mariam Dagga, ainsi que celle d'autres journalistes".

Dagga, dont le fils de 13 ans a été évacué de Gaza au début de la guerre, s'est souvent rendue à Nasser, où elle a récemment fait des reportages sur les efforts déployés par les médecins de l'hôpital pour sauver des enfants de la famine. Independent Arabia, la version arabe du quotidien britannique The Independent, a déclaré que Dagga travaillait également avec eux.

"Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de nos journalistes à Gaza, qui continuent à fournir des informations cruciales sur les témoins oculaires dans des conditions difficiles et dangereuses", a déclaré l'AP.

Al Jazeera a confirmé que son journaliste Mohammed Salam faisait également partie des personnes tuées lors de la frappe de Nasser. Reuters a indiqué que son caméraman en freelance, Hussam al-Masri avait été tué et que son photographe pigiste Hatem Khaled avait été blessé. L'identité du quatrième journaliste tué n'a pas été précisée dans l'immédiat.

L'armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient mené une frappe dans la zone de l'hôpital Nasser et qu'elle mènerait une enquête sur l'incident. L'armée a déclaré qu'elle "regrettait tout préjudice causé à des personnes non impliquées et qu'elle ne visait pas les journalistes en tant que tels".

RSF s'inquiète

Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières, a déclaré que les défenseurs de la liberté de la presse n'avaient jamais vu un recul aussi important pour la sécurité des journalistes. Il a fait remarquer que des journalistes ont été tués à la fois dans des frappes aveugles et dans des attaques ciblées que l'armée israélienne a reconnu avoir menées.

"Ils font tout ce qu'ils peuvent pour réduire au silence les voix indépendantes qui tentent de rendre compte de la situation à Gaza", a déclaré Bruttin.

Dans certains cas, comme celui du correspondant d'Al Jazeera, Anas al-Sharif, qui a été pris pour cible et tué par Israël au début du mois,Tsahal l'a accusé ainsi que d'autres journalistes de Gaza de faire partie de groupes militants. L'armée israélienne a affirmé qu'Anas al-Sharif avait dirigé une cellule du Hamas, une allégation qu'Al Jazeera et Anas al-Sharif ont précédemment rejetée.

À l'exception de rares visites guidées, Israël a interdit aux médias internationaux de couvrir la guerre. Les organismes de presse s'appuient donc largement sur les journalistes palestiniens présents à Gaza - ainsi que sur les résidents - pour montrer au monde ce qui s'y passe. Israël remet souvent en question les affiliations et les partis pris des journalistes palestiniens, mais ne permet pas à d'autres de pénétrer sur le territoire.

De nombreux journalistes travaillant à Gaza sont confrontés aux mêmes difficultés que les personnes qu'ils couvrent pour trouver de la nourriture, pour eux-mêmes et pour leurs familles.