Mali : déplacement de civils dans la région de Ségou suite à la hausse de la violence

Dans la région de Ségou, au centre du Mali, les civils se déplacent en masse après plusieurs attaques menées par le groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM).

La semaine dernière, dans la localité de Farabougou, toujours dans la même région, un assaut violent avait été perpétré par ce groupe terroriste. Depuis, les habitants s'exilent dans les localités voisines jusqu’ici épargnées par ces violences.

Le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda s’est emparé de plusieurs localités malgré l’intervention de l’armée dont ils ont récupéré une partie du matériel qu’ils exhibent fièrement.

Pendant ce temps, les élus locaux inquiets de voir la situation empirer appellent le pouvoir militaire à riposter pour reprendre le contrôle.

Ce n’est pas la première fois que la région est la cible du Jnim. En 2020, la Katiba Macina, affiliée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, avait déjà installé un blocus autour de Farabougou. Un accord de cessez-le-feu avait été signé en 2021, mais celui-ci a été outrepassé à plusieurs reprises depuis cette date.