Gazoduc Nigeria–Maroc : Abuja confirme l’avancement du projet

Le gouvernement nigérian a réaffirmé l’avancement du projet de gazoduc Nigeria–Maroc (NMGP), un axe stratégique qui s’inscrit dans la diplomatie énergétique régionale.

Lors d’une déclaration récente, le ministre nigérian du Gaz, Ekperikpe Ekpo, a indiqué que le tracé de plus de 5 000 kilomètres, destiné à traverser une douzaine de pays africains, progresse selon les engagements bilatéraux entre Abuja et Rabat.

Selon lui, le projet symbolise la volonté du Nigeria d’étendre ses exportations gazières au-delà de ses voisins immédiats, en favorisant une coopération continentale élargie. Initié sous l’impulsion du roi Mohammed VI, le projet a été renforcé par de nombreux accords, renforçant la vision stratégique du Maroc pour sécuriser ses approvisionnements en énergie et soutenir l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest.

Le Maroc voit dans cette initiative un levier pour sa transition énergétique, en combinant ses investissements dans les énergies renouvelables avec un rôle actif dans la sécurisation des ressources fossiles pour la région. Le projet accentue également la position du pays comme hub régional de transit et de transformation énergétique en Afrique de l’Ouest.

Ce gazoduc constitue une composante d’un ensemble de projets régionaux, comme le gazoduc ouest-africain (WAGP), qui renforcent la coopération entre pays riverains. Le ministre ekpé a souligné que le NMGP reflète la vocation du Nigeria à projeter son énergie sur l’océan Atlantique et à jouer un rôle clé dans la sécurisation énergétique de la région et de l’Europe.