Gaza : manifestations au Kenya, Sénégal et en Afrique du Sud contre Israël

De nombreuses personnes ont manifesté ce weekend, au Kenya, au Sénégal et en Afrique du Sud en soutien à la Palestine, et condamnant les actes d’Israël sur la bande de Gaza.

Ceci survient quelques jours après la sortie d’un rapport des Nations unies sur la situation précaire des Gazaouis.

L'annonce dévoile que plus d'un demi-million de personnes vivant sur l'enclave, des enfants pour la plupart, sont victimes de famine, en raison de la guerre menée par Israël.

A Dakar, des centaines de propalestiniens, dont des législateurs, des groupes de la société civile et des défenseurs des droits humains, ont défilé pacifiquement dans la capitale dimanche en scandant "Non au génocide" et "Boycott d'Israël".

Les manifestants ont également appelé le Sénégal à rompre officiellement ses liens diplomatiques avec Israël.

À Nairobi, au Kenya, un autre groupe constitué d’une centaine de motards et d’automobilistes ont brandi des drapeaux palestiniens en scandant "Libérez, libérez la Palestine".

L'Afrique du Sud a elle aussi pris part à cet élan de solidarité. Ces militants confondus ont exhorté les dirigeants du monde entier à agir.

Les manifestations au Kenya et au Sénégal interviennent alors que la condamnation mondiale de la guerre d'Israël contre Gaza se poursuit.

Selon le ministère palestinien de la santé, au moins 62 686 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, en octobre 2023.

Plus de 2 000 Palestiniens tués et 13 500 blessés alors qu'ils cherchaient à se ravitailler auprès des Nations unies et d'autres agences humanitaires.