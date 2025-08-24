Royaume-Uni : le gouvernement veut accélérer les recours en matière d’asile

Face à une pression croissante sur le dossier migratoire, le Royaume-Uni lance une réforme en profondeur du système d’appel en matière d’asile.

Le gouvernement de Keir Starmer veut accélérer le traitement des recours, réduire les retards, et supprimer progressivement l’hébergement des demandeurs d’asile dans les hôtels, devenu une charge budgétaire massive.

Un nouvel organisme indépendant, composé de juges professionnels, sera chargé d’instruire les recours. Il devra traiter en priorité les cas les plus coûteux ou les profils à risque, comme les délinquants étrangers.

Une obligation légale imposera une résolution des appels en moins de 24 semaines, contre plus d’un an actuellement. Le pays compte aujourd’hui 106 000 recours en attente, selon les derniers chiffres.

La ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper, pointe un système « en chaos » laissé par l’ancien gouvernement conservateur. Elle promet de rétablir l’ordre et le contrôle, tout en réduisant le fardeau financier de l’hébergement.

Cette annonce intervient après une décision de justice ordonnant l’évacuation d’un hôtel abritant des migrants, dans le comté d’Epping. Le site est devenu un point de tensions avec des manifestations anti-immigration.

Le gouvernement fait appel, mais affirme vouloir fermer ces hôtels de manière progressive, tout en maintenant une gestion stricte des flux migratoires.