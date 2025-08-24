Nigeria : 76 otages libérés par l’armée dans l’État de Katsina

Nigéria
Au Nigeria, 76 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été secourues par l’armée de l’air lors d’une frappe aérienne ciblée dans l’État de Katsina, au nord-ouest du pays.
L’opération a visé une zone montagneuse dans la région de Kankara, plus précisément sur la colline de Pauwa, un bastion contrôlé par un gang dirigé par un chef nommé Babaro.
Ce dernier est soupçonné d’être à l’origine d’une attaque meurtrière contre une mosquée, survenue la semaine dernière dans la ville voisine de Malumfashi.
Un enfant est mort pendant l’opération de sauvetage, a annoncé le ministère de la Sécurité intérieure de l’État. On ignore s’il y a eu d’autres victimes parmi les otages ou les membres du gang.
L’armée de l’air nigériane n’a pas encore commenté l’opération. Mais cette intervention s’inscrit dans une série d’actions militaires visant à démanteler les réseaux criminels actifs dans la région.
Depuis plusieurs années, ces gangs armés appelés localement "bandits" multiplient les enlèvements contre rançon, terrorisant les zones rurales du nord-ouest nigérian.
Les autorités promettent de poursuivre les opérations jusqu’au démantèlement complet de leurs bases.
