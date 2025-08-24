Bienvenue sur Africanews

Moscou célèbre la victoire en musique et en uniformes

Les membres de la fanfare de l'armée nationale éthiopienne lors du festival international de musique militaire de la tour Spasskaya à Moscou, en Russie, le samedi 23 août 2025   -  
By Rédaction Africanews

Russie

La Place Rouge de Moscou résonne une nouvelle fois au son des tambours et des cuivres venus des quatre coins du monde.

C’est le grand retour du Festival international de musique militaire de la Tour Spasskaya. Pour cette édition 2025, le festival célèbre un moment historique : le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, qui reste une référence majeure dans la mémoire russe.

Aux côtés des orchestres militaires russes, des formations venues du Burkina Faso, d’Italie, de Mongolie, des Émirats arabes unis, de Biélorussie, du Zimbabwe, du Kazakhstan, de la Republika Srpska et d’Éthiopie.

Un mélange de traditions, de rythmes et de cultures, sur l’un des lieux les plus emblématiques du pays.

Le festival a débuté vendredi soir et se poursuivra jusqu’au 31 août. Une semaine de musique, de performances spectaculaires et de diplomatie en fanfare, au cœur de Moscou.

Images de l'UER

