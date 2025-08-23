RDC : la peine de mort requise contre l’ancien président Joseph Kabila

En République démocratique du Congo, le procureur général militaire a requis la peine de mort à l’encontre de l’ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace pour trahison et crimes de guerre.

Ancien chef de l’État de 2001 à 2019, Kabila est accusé d’avoir soutenu le groupe rebelle M23, responsable de violences dans l’est du pays, notamment de meurtres, viols, et déplacements forcés de populations.

Le parquet a également demandé 20 ans de prison pour apologie de crimes de guerre et 15 ans pour conspiration, sans donner de détails précis sur ces accusations.

Après deux ans d’exil volontaire, Kabila est réapparu en avril à Goma, ville tombée récemment aux mains du M23. Sa présence dans une zone contrôlée par les rebelles a renforcé les soupçons sur ses liens avec le mouvement.

Ses partisans dénoncent un procès à motivation politique, lancé peu après la levée de son immunité parlementaire. Pour certains observateurs, la procédure semble davantage relever du règlement de comptes que d’une véritable quête de justice.

Le président actuel, Félix Tshisekedi, a lui-même accusé son prédécesseur de vouloir fomenter une insurrection armée dans l’est du pays.

Aucune date n’a encore été annoncée pour le verdict.