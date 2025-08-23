Bienvenue sur Africanews

Kenya : Londres accepte d’indemniser des milliers de victimes d’un incendie

By Rédaction Africanews

Kenya

Le gouvernement britannique a accepté de verser une indemnisation à plus de 7 700 Kényans touchés par un incendie provoqué en 2021 lors d’un exercice militaire dans la réserve naturelle de Lolldaiga, dans la vallée du Rift.

Les plaignants affirment avoir perdu des biens et souffert de problèmes de santé à la suite de cet incendie, dont l’origine avait été attribuée à un camp d’entraînement de l’armée britannique. L’incident avait déclenché une longue bataille judiciaire.

Un accord à l’amiable a été trouvé. Le Royaume-Uni ne précise pas le montant exact, mais l’avocat des victimes, Kevin Kubai, parle d’une indemnisation totale de 2,9 millions de livres sterling. Il reconnaît que ce règlement représente « le meilleur compromis possible », compte tenu du manque de preuves après quatre ans.

Certaines victimes jugent néanmoins les montants insuffisants pour compenser leurs pertes. Beaucoup ne disposaient pas de dossiers médicaux pour appuyer leurs plaintes, notamment concernant les effets de la fumée inhalée pendant l’incendie. L’avocat a également souligné que la population locale utilise régulièrement le bois de chauffage, rendant difficile la démonstration de liens directs avec le sinistre.

Le Haut-Commissariat britannique à Nairobi a qualifié l’incendie d’« extrêmement regrettable », assurant que le Royaume-Uni avait mobilisé d’importantes ressources pour répondre aux réclamations.

L’affaire met en lumière les tensions liées à la présence militaire étrangère sur le sol kényan, et les conséquences parfois durables de ces entraînements sur les communautés locales.

