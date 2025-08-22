USA : Le rappeur Lil Nas X incarcéré après son arrestation “presque nu” dans les rues de Los Angeles

Le rappeur américain Lil Nas X a été incarcéré à la prison Valley Jail de Van Nuys, après son arrestation en slip jeudi dans les rues de Los Angeles.

L'artiste de 26 ans, connu pour ses performances extravagantes, déambulait en slip et santiags blanches dans les rues de Studio City, un quartier de Los Angeles, avant d'être appréhendé par les forces de l'ordre.

La police a indiqué que vers 6 h, des agents se sont rendus au 11 000, boulevard Ventura, l'une des artères principales de la ville californienne après plusieurs signalements “d’un homme nu marchant dans la rue”

“ A leur arrivée, le suspect s'est rué sur les agents, agressant l’un d’entre eux. Brièvement arrêté, Il a ensuite été conduit à l'hôpital pour une possible overdose, avant d’être placé en garde à vue », a assuré à l'AFP un porte-parole de la police de Los Angeles.

Lil Nas X, de son vrai nom Montero Lamar Hill, a été inculpé pour obstruction à un agent et placé en détention près du lieu où la police l'a trouvé.

Les représentants de Lil Nas X n'ont pas encore commenté cette nouvelle.

Le rappeur et chanteur, originaire d'Atlanta, est surtout connu pour son énorme succès de 2018, « Old Town Road », qui mélangeait country et hip-hop. Il a passé un record de 19 semaines à la première place du Billboard Hot 100.

Connu pour ses sons et son style innovants qui mélangent les genres, son premier album studio complet, « Montero », sorti en 2021, s'est classé n° 2 au classement des albums du Billboard et a été nominé pour un Grammy Award dans la catégorie « Album de l'année ».