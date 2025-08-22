RDC : les parties civiles réclament des dizaines de milliards de dollars à Kabila

Ouvert le mois dernier, le procès de l’ancien président congolais Joseph Kabila devant la Haute Cour militaire touche à sa fin. Le procureur général de l’armée doit présenter son réquisitoire ce vendredi.

Chef d’état de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, Joseph Kabila est jugé par coutumace pour l’ensemble des crimes attribués aux rebelles de l’AFC/M23 dont il est accusé de soutenir.

Les parties civiles ont détaillé les conséquences des violences et exigé de lourdes réparations.

Les avocats mandatés par le gouvernement ont demandé près de 5 milliards de dollars de réparations et les provinces du Sud-Kivu, d’Ituri et du Nord-Kivu réclament 21 milliards de dollars supplémentaires et la saisie des avoirs bancaires de l’ex-président.

Les proches de Joseph Kabila dénoncent un procès politique.

En 2018, Joseph Kabila avait accepté de démissionner à la suite de manifestations et de pressions extérieures. Il était absent du pays depuis fin 2023, avant de rentrer fin mai, par l’est de la RDC, région dont une grande portion est sous le contrôle du mouvement du 23 mars (M23).