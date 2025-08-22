Qatar : suite des pourparlers de paix entre le gouvernement de la RDC et le M23

Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes armés AFC/M23 se retrouvent à nouveau au Qatar pour la suite des négociations de sortie de crise.

En juillet, les deux parties avait signé une déclaration de principes qui n'avait pas abouti à la signature d'un accord de paix à la date butoir du 18 août dernier.

À Doha depuis mercredi, les deux délégations "seraient impliquées de façon positive" dans le processus de paix en cours, selon le ministère qatari des affaires étrangères qui s'est exprimé lors d'un point presse.

La médiation qatari a déjà élaboré un projet d'accord de paix autour duquel la partie gouvernementale et les envoyés du groupe rebelle échangent et tentent de faire valoir leurs différentes conditions.

Pendant ce temps, la guerre fait rage entre l'armée régulière de la RDC et les rebelles du M23 dans l'est du pays.