Ouganda : l'accueil de migrants expulsés par les USA fait polémique

L’Ouganda pourrait à accueillir des migrants de pays tiers expulsés par les États-Unis, après l’annonce jeudi de l’accord conclu entre les deux pays. Mais à Kampala, le sujet fait polémique.

Des spécialistes des droits humains comparent cet accord à un trafic d’êtres humains au regard du statut des personnes expulsées et mettent en garde contre une violation présumée du droit ougandais.

"Ces accords ne doivent pas violer le droit international. Il me semble, d'après les informations que nous avons entendues, que les accords bilatéraux envisagés ou déjà rédigés entre l'Ouganda et les États-Unis en ce qui concerne le rapatriement involontaire d'immigrants non nationaux des États-Unis vers l'Ouganda violeraient le droit international. En fait, il pourrait même s'agir d'une violation du droit ougandais, car nous faisons entrer des ressortissants étrangers sans statut dans ce pays.’’ , a déclaré Nicholas Opiyo, avocat spécialisé dans les droits de l'homme :

Cet accord migratoire intervient alors que les relations entre Washington et Kampala étaient en berne après la loi contre l'homosexualité adoptée par le parlement ougandais en mars 2023.

"Ce type d'échange humain pour un bénéfice mutuel entre l'Ouganda et les États-Unis est une question profondément politique. Pour les États-Unis, il s'agit d'un désagrément dans leur pays. Pour l'Ouganda, il s'agit de se positionner pour revenir dans les bonnes grâces des États-Unis, suite aux actions négatives des administrations américaines passées à l'égard de l'Ouganda en tant que pays, et des fonctionnaires ougandais en particulier. Il s'agit donc bien d'un jeu politique. Malheureusement, des vies humaines sont impliquées et je pense qu'il est vraiment triste que nous sacrifiions des êtres humains sur l'autel de la commodité politique des États", explique Nicholas Opiyo.

Le sujet divise jusqu’au parlement ougandais. L’opposition fustigeant l’opacité supposée qui entoure l’accord conclu avec l’administration Trump.

"Nous pouvons accueillir n'importe qui dans le cadre d'un tel arrangement. Nous exigeons seulement que les formalités soient respectées à tout moment et que le peuple ougandais ait son mot à dire sur tout ce qui se passe en son nom. Le problème que nous rencontrons est que nos administrations et le ministère des affaires étrangères n'ont pas fait preuve d'ouverture. Contrairement aux États-Unis qui sont normalement ouverts, la dynamique interne de notre pays n'est pas ouverte, et c'est pourquoi nous exigerons de connaître tous les détails de tout arrangement quel qu'il soit", explique Muwada Nkunyingi, membre du Parlement ougandais.

Pour ce député de l’opposition, en acceptant d’accueillir les migrants en provenance des Usa, le pouvoir veut redorer son blason à l’approche de la présidentielle de 2026.