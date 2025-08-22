L’ONU confirme pour la première fois la famine dans la bande de Gaza

L’ONU a officiellement déclaré la ville de Gaza et certaines régions du sud et du centre de l’enclave en état de famine.

Après des mois de mises en garde ignorées, la Classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC), soutenue par l’ONU, constate que les seuils critiques de privation alimentaire, de malnutrition aiguë et de mortalité sont désormais atteints. D’ici fin septembre, la famine pourrait s’étendre à Deir Al-Balah et Khan Younès, couvrant jusqu’à 65 % du territoire de la bande de Gaza.

Dans une déclaration particulièrement grave, Tom Fletcher, Sous-Secrétaire général aux affaires humanitaires et Coordinateur des urgences, a dénoncé une tragédie « du XXIᵉ siècle », rendue visible « par les drones et la technologie militaire la plus avancée ».

« C’est une famine ouverte, promue par certains dirigeants israéliens comme une arme de guerre. (…) La famine de Gaza est la famine du monde. C’est une famine prévisible et évitable, causée par la cruauté, justifiée par la vengeance, rendue possible par l’indifférence et soutenue par la complicité », a déclaré le Sous-Secrétaire.

Les organisations humanitaires pointent depuis des mois les restrictions israéliennes à l’entrée de nourriture et de biens essentiels, combinées à l’offensive militaire qui a provoqué l’effondrement de la production locale et le déplacement de masse de civils.

Face à l’ampleur de la crise, Tom Fletcher a lancé un appel solennel au gouvernement israélien : « Mon appel, ma supplique, ma demande au Premier ministre Netanyahu : assez. Cessez le feu. Ouvrez les passages au nord comme au sud, tous. Laissez entrer la nourriture et les fournitures sans entrave, à l’échelle massive nécessaire. (…) Il est trop tard pour bien trop de personnes, mais pas pour tout le monde à Gaza. Assez, pour l’honneur de l’humanité. »

Cette reconnaissance officielle de la famine, la première dans l’histoire du Moyen-Orient, place la communauté internationale devant ses responsabilités. Selon l’ONU, seule une levée immédiate des restrictions humanitaires et un cessez-le-feu peuvent encore éviter que la catastrophe n’engloutisse la quasi-totalité de la population gazaouie.