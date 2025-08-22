La star du r&b Ciara sort son premier album en cinq ans

Ciara sort son premier album en cinq ans intitulé « Cici ».

Chanteuse et danseuse, mère de quatre enfants, et propriétaire de son propre label, la superstar du R&B contemporain revient au-devant de la scène avec son nouveau projet musical.

« Le moment est venu. Je suis tellement excitée de voir comment ce projet a évolué. J'ai mis beaucoup de sang, de sueur et de larmes, comme on dit, dans ce projet. C'est drôle parce que je me suis dit, en y repensant, que j'avais littéralement donné naissance à deux bébés pendant que je travaillais sur ce projet. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je suis tellement excitée de pouvoir enfin le présenter à mes fans. », a expliqué l'artiste.

Cet album est un voyage à travers les fondamentaux du r&b mais également un témoignage de la femme qu’elle est devnue en 20 ans de carrière.

« C'est ma passion en tant qu'artiste qui me motive. Et j'adore être sur scène. J'adore, vous savez, être dans le... J'adore créer de la musique. J'adore interagir avec mes fans et les gens, ce sont ces choses qui me comblent. Et je dis toujours, vous savez, il y a un dicton qui dit que quand on fait ce qu'on aime, on ne travaille pas un seul jour de sa vie. Donc, je me dis que si un jour je cesse d'aimer le processus et l'expérience, alors j'arrêterai. Mais j'ai tellement de passion pour ça et je me sens tellement chanceuse que, vous savez, 21 ans après mon premier album, « Goodies », j'ai toujours la même excitation que lorsque j'étais petite fille et que mes fans continuent de m'accompagner. C'est une telle bénédiction. », a ajouté Ciara.

A 39 ans, Ciara, est une artiste complète. Nommée cinq fois aux Grammy Awards elle a remporté une statuette.

