Kenya : cinq cadavres exhumés d'une fosse commune liée à une secte

Cinq corps ont été exhumés de tombes peu profondes sur la côte du Kenya, sur un site proche de celui où plus de 400 corps d'adeptes d'une secte apocalyptique ont été retrouvés il y a deux ans.

Le docteur Richard Njoroge, pathologiste du gouvernement, a déclaré jeudi que 10 parties de corps humains avaient également été retrouvées, dispersées dans des fourrés à proximité, dans la région de Kwa Binzaro, dans le comté de Kilifi, à environ 2 kilomètres du site de la secte Shakahola, et que l'exhumation se poursuivrait vendredi.

L'opération d'exhumation, menée par des inspecteurs de la criminelle, des experts médico-légaux et des pathologistes, a également permis de découvrir 27 charniers présumés, ce qui fait craindre que d'autres corps ne soient enterrés dans la région alors que les enquêtes sur les causes de la mort commencent.

En 2023, plus de 400 corps ont été exhumés de fosses peu profondes dans la région de Shakahola, dans le comté de Kilifi, où le pasteur Paul Mackenzie avait demandé à ses disciples de se laisser mourir de faim pour "rencontrer Jésus". Il a été arrêté et inculpé de meurtre, et est en détention dans l'attente de son procès.

Onze personnes, qui seraient d'anciens disciples de Mackenzie, ont été arrêtées à la suite de la découverte de nouveaux corps, mais n'ont pas encore été inculpées.

Des organisations religieuses, dont certaines méga-églises, ont déjà fait l'objet d'enquêtes au Kenya en raison de pratiques présumées de type sectaire, telles que l'interdiction faite aux adeptes de se faire soigner ou de poursuivre des études.