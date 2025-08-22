Israël : Netanyahou ordonne des "négociations immédiates"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré avoir ordonné des négociations pour la libération de tous les otages et la fin de la guerre à Gaza « à des conditions acceptables pour Israël ».

Il a toutefois ajouté que l'armée israélienne a toujours l'intention de poursuivre ses plans pour prendre le contrôle de la ville de Gaza.

Les propos du dirigeant israélien ont été enregistrés dans une vidéo jeudi, avant une réunion de sécurité de haut niveau convoquée par M. Netanyahu avec les chefs de la défense et les ministres du gouvernement : « Nous sommes en phase de prise de décision. Je me suis rendu aujourd'hui dans la division de Gaza afin d'approuver les plans que l'armée israélienne m'a présentés, ainsi qu'au ministre de la Défense, pour prendre le contrôle de la ville de Gaza et vaincre le Hamas. J'apprécie grandement la présence des soldats de réserve, et bien sûr de l'armée régulière, pour cet objectif vital. Dans le même temps, j'ai donné l'ordre d'entamer immédiatement des négociations pour la libération de tous nos otages et la fin de la guerre à des conditions acceptables pour Israël. », a-t-il indiqué.

M. Netanyahu a souligné qu'Israël se trouvait désormais à un moment critique.

« Nous sommes à un stade décisif », a-t-il déclaré, soulignant que « la défaite du Hamas et la libération de tous les otages vont de pair »

C'est la première fois que Netanyahou s'exprime publiquement sur les négociations de cessez-le-feu à Gaza depuis que le Hamas a répondu favorablement, en début de semaine, à la dernière proposition avancée par les médiateurs du Qatar et de l'Égypte.

Toutefois, le Premier ministre israélien n'a pas précisé à qui il avait donné l'ordre d'entamer immédiatement les négociations et a évité de faire référence au cadre actuel de la proposition, qui prévoit un cessez-le-feu de 60 jours au cours duquel la moitié des otages israéliens restants doivent être libérés.