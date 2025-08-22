Guinée : au moins 11 personnes tuées dans un glissement de terrain

Les recherches se poursuivent en Guinée pour tenter de retrouver de survivants ou de corps sans vie après un glissement de terrain à Maneah, à 50 kilomètres de Conakry, la capitale. Faisant 11 morts et 10 blessés selon le bilan officiel.

L’incident a été provoqué par de fortes pluies. Des maisons ont été ensevelies par le glissement de terrain, faisant craindre une hausse du bilan humain.

"Nous avons déplacé le porte-char, les engins pour venir déterrer ceux qui sont là parce qu'il y a eu un glissement de terrain. Toutes les maisons abritaient une vingtaine de familles, toutes les maisons avaient des étages. Lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait pas d'accès. Nous avons acheté des pelles, nous avons envoyé beaucoup de choses pour sauver les gens.'' , raconte Mamadou Bangoura, secouriste volontaire.

L'Afrique de l'Ouest a connu des inondations record l'année dernière qui ont tué plus de 1 000 personnes et déplacé des centaines de milliers d'autres.