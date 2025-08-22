Gaza : le secrétaire général de l'ONU réitère son appel à un cessez-le-feu

Alors qu'Israël s'apprête à lancer un nouvel assaut sur la ville de Gaza et d'autres zones densément peuplées, le secrétaire général des Nations Unies a réitéré son appel à un cessez-le-feu.

Antonio Guterres a déclaré que les opérations élargies causeraient "une mort et une destruction massives" dans le territoire, dont environ 75% est déjà en grande partie détruit et contrôlé par Israël : « Et en parlant de paix, je dois répéter qu'il est vital de parvenir immédiatement à un cessez-le-feu à Gaza, et à la libération inconditionnelle de tous les otages, et d'éviter la mort et la destruction massives qu'une opération militaire contre la ville de Gaza causerait inévitablement. » a-t-il déclaré.

Le secrétaire général des Nations Unies s’est exprimé lors d'un briefing en marge de la 9ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) à Yokohama.

« Simultanément, la décision des autorités israéliennes d'étendre la construction de colonies illégales, qui diviserait la Cisjordanie, doit être annulée. Toute construction de colonie est une violation du droit international. [...] Nous voyons le Japon comme un messager de paix dans un monde qui est malheureusement plein de conflits, et dans la situation où nous avons un Conseil de sécurité qui a été incapable de trouver le consensus nécessaire en raison des divisions, des divisions géopolitiques entre les superpuissances. Le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas été en mesure de trouver le consensus nécessaire pour mettre fin à tous ces conflits. », a indiqué le Secrétaire général de l'ONU.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que les opérations s'étendraient à terme aux camps de réfugiés construits dans le centre de Gaza depuis la guerre de 1948 qui a entouré la création d'Israël, ainsi qu'à Muwasi, un camp de déplacés tentaculaire situé le long de la côte.