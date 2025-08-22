Cybercriminalité en Afrique : plus de 1200 personnes arrêtées par Interpol

Interpol a annoncé vendredi l'arrestation de plus de 1 200 personnes et la saisie de quelque 100 millions de dollars. C'était dans à l'occasion d'une vaste opération de répression de la cybercriminalité en Afrique.

Le Royaume-Uni et 18 pays africains ont mené l'opération baptisée "Serengeti 2.0" entre juin et août.

Les investigations ont permis d’identifier quelque 88.000 victimes de fraudes et de réseaux illégaux de crypto-monnaies, selon un communiqué.

L'organisation mondiale de police indique que les signalements de fraudes en ligne ont augmenté de 3 000 % dans certains pays africains au cours de l'année écoulée.

La cybercriminalité représente désormais plus de 30 % de tous les crimes signalés en Afrique de l'Ouest et de l'Est, selon le rapport.

Lors d'une saisie, les autorités angolaises ont fermé 25 centres de minage de crypto-monnaies, où des opérateurs chinois validaient illégalement des transactions en monnaie numérique.

Du matériel d'une valeur de 37 millions de dollars a été également récupéré.

Des policiers ivoiriens ont démantelé une escroquerie transnationale à l'héritage - décrite comme "l'une des plus anciennes fraudes sur Internet" - dans laquelle les victimes paient des frais pour réclamer des fortunes fictives, ce qui a entraîné des pertes d'environ 1,6 million de dollars, selon la déclaration.

En Zambie, les enquêteurs ont ciblé un réseau responsable d'une escroquerie à l'investissement en ligne, identifiant environ 65 000 victimes qui ont perdu quelque 300 millions de dollars.