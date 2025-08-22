Cameroun - FECAFOOT : Éto'o exclu de la course à un second mandat ?

Cameroun
Samuel Eto'o Fils pourrait se voir écarté de la course à sa propre succession à la tête de la Fédération camerounaise de football.
À trois mois des prochaines élections à la Fécafoot, la presse camerounaise révèle que l’actuel président élu en 2021, pourrait en effet faire face à un obstacle juridique susceptible de l’empêcher de briguer un second mandat.
L'ex-numéro 9 du FC Barcelone avait été reconnu coupable de fraude fiscale en Espagne et condamné à vingt-deux mois de prison avec sursis. Une condamnation suffisante, selon la lecture du ministère des Sports, pour bloquer une éventuelle nouvelle candidature d'Eto'o Fils selon les statuts de 2021 de la fédération.
Sauf que les statuts réformés de 2024 autorisent tout individu condamné avec sursis à briguer un poste à la Fécafoot.
Ce qui augure d'un nouveau bras de fer à l'orée du scrutin prévu pour le 29 novembre prochain.
00:56
Cameroun : Macron reconnait la guerre menée par la France pendant la décolonisation
01:31
Cameroun : le Conseil constitutionnel analyse les recours des candidats
Aller à la video
Classement : les 7 présidents africains aux plus longs règnes en 2025
00:02
Cameroun : l'opposant Maurice Kamto conteste sa disqualification
00:54
Cameroun : Maurice Kamto exclu de la présidentielle d'octobre
01:20
Cameroun : 80 dossiers de candidature déposés pour la présidentielle