Cameroun - FECAFOOT : Éto'o exclu de la course à un second mandat ?

Samuel Eto'o écoute une question des médias lors d'une conférence de presse la veille du match de football de la Coupe du monde entre le Cameroun et la Croatie, 17 juin 2014.  
Fernando Llano/AP
By Ali Bamba

Cameroun

Samuel Eto'o Fils pourrait se voir écarté de la course à sa propre succession à la tête de la Fédération camerounaise de football.

À trois mois des prochaines élections à la Fécafoot, la presse camerounaise révèle que l’actuel président élu en 2021, pourrait en effet faire face à un obstacle juridique susceptible de l’empêcher de briguer un second mandat.

L'ex-numéro 9 du FC Barcelone avait été reconnu coupable de fraude fiscale en Espagne et condamné à vingt-deux mois de prison avec sursis. Une condamnation suffisante, selon la lecture du ministère des Sports, pour bloquer une éventuelle nouvelle candidature d'Eto'o Fils selon les statuts de 2021 de la fédération.

Sauf que les statuts réformés de 2024 autorisent tout individu condamné avec sursis à briguer un poste à la Fécafoot.

Ce qui augure d'un nouveau bras de fer à l'orée du scrutin prévu pour le 29 novembre prochain.

