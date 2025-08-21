Zeytin, le gorille sauvé du trafic illégal, bientôt de retour en Afrique

Un jeune gorille, découvert en décembre dernier dans la soute d’un avion Turkish Airlines à destination de la Thaïlande, se prépare à quitter le zoo de Polonezköy, à Istanbul, pour être rapatrié dans son habitat naturel au Nigeria.

Âgé d’environ un an, le primate avait été trouvé dans une boîte, échappant de justesse à un destin tragique lié au trafic illégal d’animaux.

À l’issue d’un concours public, il avait été baptisé Zeytin, qui signifie « Olive » en Turc.

Depuis sa découverte, il a été accueilli dans un environnement sûr, isolé et stérile, où il a repris des forces, gagné du poids et tissé des liens étroits avec ses soigneurs.

Selon la Direction générale de la conservation de la nature et des parcs nationaux, ce suivi rapproché a été essentiel pour assurer son rétablissement physique et émotionnel.

Les autorités turques ont désormais lancé les démarches pour son rapatriement au Nigeria, en veillant à ce qu’il soit placé dans un environnement exclusivement dédié aux gorilles, avec des conditions climatiques adaptées et à l’abri de tout commerce illégal. Ce processus nécessite également des garanties que Zeytin ne sera pas à nouveau exposé au trafic d’animaux.

Les gorilles, qu’ils soient d’Afrique de l’Ouest ou d’Afrique de l’Est, restent classés comme espèces en danger par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Leur survie est menacée par la déforestation, le braconnage et le commerce illégal d’animaux exotiques.

À Istanbul, devenu un important hub aérien entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, les douanes interceptent de plus en plus de tentatives de trafic d’animaux.