Ukraine : 614 drones et missiles lancés par la Russie en plein effort de paix

La Russie vient de battre un nouveau record depuis la mi-juillet. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Kremlin a lancé 614 drones et missiles sur l’Ukraine.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, 574 drones et 40 missiles balistiques et de croisière ont été tirés.

Elle visait les régions occidentales du pays, où serait livrée et stockée une grande partie de l'aide militaire fournie par les alliés de Kiev. Mais la plupart des attaques russes auraient touché des zones civiles.

Les frappes ont tué au moins une personne et ont blessé 15 autres, selon les autorités.

C'est la troisième attaque aérienne russe la plus importante de l'année, en termes de nombre de drones tirés et la huitième en termes de missiles, selon les chiffres officiels.

Les frappes interviennent en plein effort de pourparlers de paix, poussé par le président américain.

Pour mettre fin à cette guerre qui s’éternise, Donald Trump a discuté avec son homologue Vladimir Poutine en Alaska la semaine dernière, avant de recevoir en début de semaine le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens à la Maison Blanche.

Ces derniers ont d’ailleurs accusé M. Poutine de retarder les efforts de paix en cours, notamment la proposition de cessez-le-feu de l'Ukraine et l'offre de M. Zelensky de s'asseoir avec le dirigeant russe. Le Kremlin a réagi froidement à ces possibilités.

M. Zelensky a condamné l'attaque de cette nuit, déclarant qu'elle avait été menée "comme si rien ne changeait du tout".

Moscou n'a montré aucun signe de volonté de poursuivre des négociations significatives pour mettre fin à la guerre, a déclaré M. Zelensky. Il a exhorté la communauté internationale à exercer une pression plus forte sur Moscou, notamment en renforçant les sanctions et les droits de douane.

L'Ukraine, quant à elle, a poursuivi ses attaques à l'aide de drones à longue portée de fabrication nationale contre des infrastructures situées en Russie et soutenant l'effort de guerre de Moscou.

Dans des commentaires faits mercredi et soumis à un embargo jusqu'à jeudi, M. Zelensky a déclaré que l'Ukraine organisera des réunions intensives pour comprendre le type de garanties de sécurité que ses alliés sont prêts à fournir.

Les conseillers à la sécurité nationale et les responsables militaires sont en train de peaufiner les détails. Les plans seront plus clairs d'ici dix jours, a déclaré M. Zelensky. Il espère alors être en mesure de s'entretenir directement avec M. Poutine, pour la première fois depuis l'invasion totale.

Ces entretiens pourraient également se dérouler dans un cadre trilatéral avec M. Trump, dans l’un des pays dont la Suisse, l'Autriche et la Turquie a précisé M. Zelensky.

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, a déclaré mercredi qu'il n'était pas possible de travailler sur des accords de sécurité en Ukraine sans la participation de Moscou, selon l'agence de presse nationale RIA Novosti.

Depuis les entretiens avec la Maison-Blanche, la Russie a tiré près de 1 000 drones et missiles à longue portée sur l'Ukraine.