Soudan : Khartoum en reconstruction après des mois de guerre

Alors que Khartoum porte encore les stigmates de la guerre, la reconstruction de la ville est en marche. Il s'agit du premier effort depuis le début de la guerre civile, il y a plus de deux ans, entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide (RSF).

Les hôpitaux, les écoles et les réseaux d'eau et d'électricité ont payé le prix fort du conflit au Soudan. L'ONU estime que la remise en état des installations essentielles de la capitale coûtera environ 350 millions de dollars, tandis que la reconstruction complète de la capitale soudanaise "prendra des années".

Khartoum est "fortement contaminée par des munitions non explosées" selon les Nations unies en raison de la durée du conflit. L'organisation alerte notamment sur des mines terrestres découvertes ce mois-ci dans la capitale soudanaise, qui a été reprise par l'armée en mars dernier, après avoir passé presque deux ans sous contrôle des RSF.

Un travail de déminage s’impose. Et pour cause, l'ONU s'attend à ce que jusqu'à deux millions de personnes retournent à Khartoum d'ici la fin de l'année. Une partie des habitants ayant fui le conflit a déjà commencé à rentrer à la capitale ces derniers mois.

Le conflit au Soudan a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, et provoqué le déplacement de 13 millions d’autres.