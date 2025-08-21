Bienvenue sur Africanews

Sabotage du gazoduc Nord Stream, un ukrainien arrêté en Italie

Sur cette photo d'archive datée du 11 novembre 2018, un navire travaille au large des côtes de la mer Baltique sur le gazoduc Nord Stream 2  
By Rédaction Africanews

Le parquet fédéral allemand a annoncé jeudi l’arrestation d’un ukrainien soupçonné d'être l'un des coordinateurs des explosions sous-marines de 2022 qui ont endommagé le gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne

Le suspect a été arrêté en Italie.  L’incident avait endommagé les gazoducs, qui ont été construits pour transporter le gaz naturel russe vers l'Allemagne sous la mer Baltique. 

Ce sabotage a aggravé les tensions liées à la guerre en Ukraine, les pays européens cherchant à se passer des sources d'énergie russes.  

En 2023, les médias allemands ont rapporté qu'un groupe pro-Ukraine était impliqué dans le sabotage. 

L'Ukraine a rejeté les suggestions selon lesquelles elle aurait pu ordonner l'attaque et les responsables allemands ont fait part de leur prudence face à cette accusation. 

