Sabotage du gazoduc Nord Stream, un ukrainien arrêté en Italie

nord stream
Le parquet fédéral allemand a annoncé jeudi l’arrestation d’un ukrainien soupçonné d'être l'un des coordinateurs des explosions sous-marines de 2022 qui ont endommagé le gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne.
Le suspect a été arrêté en Italie. L’incident avait endommagé les gazoducs, qui ont été construits pour transporter le gaz naturel russe vers l'Allemagne sous la mer Baltique.
Ce sabotage a aggravé les tensions liées à la guerre en Ukraine, les pays européens cherchant à se passer des sources d'énergie russes.
En 2023, les médias allemands ont rapporté qu'un groupe pro-Ukraine était impliqué dans le sabotage.
L'Ukraine a rejeté les suggestions selon lesquelles elle aurait pu ordonner l'attaque et les responsables allemands ont fait part de leur prudence face à cette accusation.
