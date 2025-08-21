RDC : François Beya, ex-conseiller de Tshisekedi acquitté par la justice militaire

L’ex-conseiller du président congolais en matière de sécurité, François Beya a été blanchi jeudi par la Haute Cour militaire de Kinshasa. Son acquittement marque la fin d’un procès qui aura duré trois ans.

Il était poursuivi pour complot contre la vie ou la personne du chef de l’Etat’’, ‘’violation de consignes’’ et ‘’incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline entre autres.

François Beya est un agent des renseignements nourri dans le sérail. Celui que les Congolais avaient surnommé ‘’Fantomas’’, a servi Joseph Kabila puis Félix Tshisekedi avant sa descente aux enfers.

Le septuagénaire avait arrêté en février 2022 puis remis en liberté provisoire 7 mois plus tard pour raison de santé. Il se trouve en France depuis août 2022.

Ses avocats dénonçaient un complot planifié contre leur client, au regard de sa position dans le cercle du pouvoir.